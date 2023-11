IL RE È NUDO. E ORMAI LO VEDONO TUTTI. IL CASO DI FEDERICO RAMPINI

…Combattere il progresso economico e sociale degli ultimi 20 anni, che ha portato alla disgregazione dei Popoli e alla morte dello spirito Comunitario e Sociale. Opporsi alla globalizzazione in ogni sua forma conosciuta, per combattere l’omologazione e la standardizzazione di modelli, stili di vita e pensieri, per difendere la Tradizione e per riscoprire nella diversità l’identità dei singoli…

Ecco quanto recita il manifesto de Il Talebano, Manifesto strumentale alla necessità epidermica di riscoprire il senso di individuo nella comunità. Un tempo si diceva: “…e pluribus unum…” (letteralmente: da tanti, uno) per avvalorare il senso patriotico del gruppo, della tribù, di un Popolo vero nella sua dimensione di Comunità non omologata ma accomunata da una sensibilità comune seppur immersa in una dimensione di identità e peculiarità personali. Si è parlato, per molto tempo, di fine delle ideologie: si è professati, come verità assoluta, la fine della Storia sostenendo che si trattasse di un evento positivo ed inevitabile. In effetti tale narrazione, che parte da lontano, culmina oggi con la cancel culture che distrugge e demonizza tutto ciò che significa Tradizione e saggezza del Passato. In Italia la tragica stagione degli anni di Piombo faceva vedere, come ritenuto dai tanti, il riflusso nel privato come una fase positiva: non era affatto così!

Infatti il riflusso al privato, lungi da essere un’inevitabile reazione ad aspetti problematici, riposa sull’idea che l’individuo come singola entità per lo più omologato ad un Pensiero Unico, può vivere una società umanamente più soddisfacente: una menzogna.

A tal proposito, a denunciare gli aspetti più problematici del Pensiero Unico non è un impresentabile populista ma Federico Rampini: volto decisamente conosciuto e protagonista dei vari talk show.

Rampini in “Alzati Italia” non ha paura di parlare fuori dai denti: questi ritiene che l’ideologia globalista, la stessa che ritrova negli Usa il suo Campione, vuole demolire il senso di autostima con metodi sempre più dispotici. Il Politicamente Corretto, vangelo delle elites globali, silenzia con metodi per niente democratici chi racconta la bellezza della Tradizione e la necessità di non smarrire la Memoria. Una veria e propria furia iconoclasta alla demolizione delle identità che rappresentano la peculiarità di un Popolo. Di più, si aggiunge che la questione sociale è stata abbandonata e l’egualitarismo è stato spostato su un ecologismo a la page e un’isterica attaccatura ai diktat del Diritto in senso coercitivo verso specifiche frange di popolazioni.

Quanto sostenuto deriva dallo studio di tesi precise sostenute da un uomo del Sistema e non da un visionario complottista. Tutto ciò la dice lunga sul fenomeno che Colin Crouch chiama postdemocrazia. Non sono certo temi nuovi ma tem isempre più evidenti e poco sopportabili. Ad oggi, sempre con più frequenza, si sostiene con buone ragioni che il clevage sia Popolo contro Elites. Dunque, non più destra Vs sinistra (per usare un linguaggio glamour) ma Popolo contro frange di società di carattere elitario per nulla penetrabili.

E’ fuori dubbio, sebbene il tema della spazialità della politica sia un tema complesso, che siamo di fronte a quella che Cristopher Lasch definiva “ribellione delle elites”. Un punto è, poi, inamovibile: la fine del compromesso Keynesiano, l’avvento del turbo capitalismo, ha portato ad un impoverimento dei ceti medi e popolari con la deriva dell’umiliazione costante da parte di una ideologia sempre più autoreferenziale, castrante e poco sostenibile.

Paolo Guidone

