PAROLA D’ ORDINE: COLPEVOLIZZARE TUTTI GLI UOMINI

La tragica vicenda che ha condito le ultime settimane riguardante Giulia Cecchettin e l’ omicida Filippo Turetta, si trascina uno slogan che con molta rapidità sta spopolando sulla bocca di vari ranghi del genere femminile in particolare mobilitato da sentimenti femministi radicali ed estremizzati, ossia che in questa storia non vi sia un unico, vero e concreto fautore dell’ accaduto, ma che le accuse vadano estese al genere maschile ed al patriarcato intero.

Facciamo chiarezza: il colpevole è un individuo uno ed uno solo, non l’ intero genere maschile o il patriarcato.

Queste accuse infondate e prive di razionalità stanno ovviamente, come da obiettivo prefissato, generando odio, astio e sensi di colpa nei confronti di 28,7 milioni di innocenti in Italia. Movimenti femministi integralisti, marciando sopra una sciagura simile, chiedono il “mea culpa” di genere, senza curarsi delle sfumature patriarcali e della sodomizzazione che presuppongono tali richieste esplicite. Si punta il dito contro un’ ipotetica società fautrice del gesto che avrebbe permesso implicitamente l’ accaduto, riportando però una contraddizione fondamentale: questo ignobile atto di uno scellerato non riporta alcun mandato e nessuna cooperazione maschile, se non la volontà malata del singolo.

Invece di spingere il cittadino a coltivare giusti valori, si lascia spazio al liberismo più completo dove tutto ormai è un tabù, diventa imperativo distruggere ogni principio saldo e inderogabile condiviso dal collettivo, sposare una causa che crei solo confusione e purtroppo Filippo Turetta è il lampante prodotto di tutto ciò, riportando mancanze di sana virilità, valori e umanità.

Andrea Filippo Zangirolami

