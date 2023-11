CRESCERE UOMINI VERI. EDUCARLI ALLA RESPONSABILITA’. È DI QUESTO CHE ABBIAMO BISOGNO

Nel cuore della tragica vicenda di Giulia Cecchettin emerge la figura complessa di Filippo Turetta, un individuo che inizialmente potrebbe sembrare solo un giovane uomo, ma che, a uno sguardo più approfondito, si rivela un quadro intricato e preoccupante. Il suo comportamento, permeato da debolezza, vigliaccheria e insicurezza, solleva interrogativi cruciali sulla sua vera rappresentanza della mascolinità, ponendo in discussione il concetto di “vero uomo”.

Il dettaglio per il quale, secondo le informazioni emerse, dormiva con un orsacchiotto a 22 anni, aggiunge un elemento sorprendente a questa complessa analisi. Tale dettaglio sottolinea ulteriormente la fragilità del suo stato emotivo e la mancanza di una maturità psicologica che si presume dovrebbe accompagnare un individuo adulto.

La presunta debolezza di Turetta non è semplicemente una questione di forza fisica, ma riflette la fragilità del suo carattere, incapace di affrontare le sfide emotive e relazionali in modo costruttivo. Un vero uomo, nell’ottica conservatrice, dovrebbe possedere un equilibrio fra forza fisica, integrità morale e una capacità intrinseca di proteggere chi gli sta intorno. Turetta, invece, sembra mancare di queste qualità, lasciando intravedere un vuoto nella sua formazione e una lacuna nel suo sviluppo personale.

Questa analisi sottolinea la necessità di ridefinire la mascolinità nel contesto contemporaneo, rifiutando gli stereotipi arcaici e adottando una visione più completa e sfaccettata della virilità. La debolezza di Turetta non dovrebbe essere vista come una sconfitta per l’intero genere maschile, bensì come un richiamo alla riflessione sulla necessità di promuovere una mascolinità costruttiva e adattabile alle sfide della società moderna.

In un’epoca definita come la “femminilizzazione della società contemporanea”, si delinea un paradosso che desta interrogativi critici. L’assertiva affermazione secondo cui la società avrebbe castrato l’uomo, privandolo della sua innata capacità di instaurare ordine nel caos, solleva dubbi profondi sulle dinamiche di genere e sull’importanza di ritrovare un equilibrio che riconosca e valorizzi le caratteristiche maschili, evitando di soffocarle.

La società moderna, nell’auspicio di promuovere la parità di genere, ha involontariamente contribuito a una sorta di “castrazione” dell’uomo, privandolo della sua naturale propensione a gestire il disordine. In questa ricerca di equità, si sono create delle contraddizioni che indeboliscono l’identità maschile.

Il recente tragico episodio di Filippo Turetta e Giulia Cecchettin diviene un esempio delle conseguenze nefaste di una mascolinità indebolita. Uno come Turetta, apparentemente incapace di affrontare le sfide della vita adulta, potrebbe essere il risultato di una società che ha indebolito il ruolo tradizionale dell’uomo senza fornire alternative solide e costruttive.

Il paradosso diventa ancor più evidente quando si considera la lotta per combattere la visione della donna come oggetto, mentre al contempo si esaltano comportamenti che vanno in questa direzione, come nel caso delle giovani che si prostituiscono su piattaforme come OnlyFans. Questa apparente contraddizione, nell’ottica conservatrice, dimostra che la società contemporanea è intrappolata in un dilemma di valori, incapace di ristabilire un equilibrio tra mascolinità e femminilità.

La tragedia di Turetta e Cecchettin, vista attraverso questo prisma, diviene una richiesta urgente di ripensare e ridefinire i ruoli di genere. Va sottolineata la necessità di un ritorno a valori tradizionali che riconoscano e promuovano una mascolinità forte e costruttiva, in grado di affrontare le sfide della modernità senza perdere la propria identità.

Con l’atroce assassinio di Giulia Cecchettin, si è riaccesa la discussione sulla necessità di educare i maschi all’affettività. Ma l’educazione maschile dovrebbe concentrarsi maggiormente sulla responsabilità piuttosto che sull’affettività, poiché l’assenza di responsabilità è stata identificata come causa principale di deviazioni comportamentali quali i “femminicidi” in serie.

È proprio l’atteggiamento buonista e banale, sostenuto da un’educazione che enfatizza l’affettività a discapito della responsabilità, che ha generato mostri come Turetta e ha alimentato la spirale di “femminicidi” che colpiscono la società contemporanea. La deviazione maschile non è tanto il risultato della mancanza di affettività quanto della mancanza di responsabilità. In un mondo che sembra sempre più deviato dalla mascolinità tradizionale, la necessità di ritornare a valori fondamentali, quali l’integrità, la responsabilità e il rispetto, è più pressante che mai.

L’infelicità femminile e la bestialità degli “eunuchi” sono il risultato diretto della devirilizzazione dell’uomo moderno. Il ritorno a una visione maschile robusta e responsabile è cruciale per combattere le deviazioni comportamentali e preservare l’armonia di genere.

L’educazione alla responsabilità è il vero rimedio contro la deviazione maschile. La società moderna, nel suo tentativo di affrontare le sfide legate alla mascolinità, deve riflettere su quali valori promuovere per garantire la costruzione di uomini responsabili, capaci di preservare la dignità femminile e di contribuire a una società più equa e sicura per tutti.

Michele Ledezma

