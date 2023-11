IDEOLOGIA WOKE. DA DOVE ARRIVA E PERCHE’ DOBBIAMO COMBATTERLA

Molte persone sottovalutano quanto sia facile, quando si hanno le giuste risorse, far fare alle persone quello che si vuole facendo però credere che sia una loro idea. Da quando, nei primi del ‘900, è nata la società di massa dove praticamente ogni contenuto è condiviso su vasta scala, il mondo si è trovato davanti all’enorme potere dei mezzi di comunicazione (radio, televisione e poi Internet) e alla loro capacità di influenzare un numero sempre maggiore di persone. Questo fenomeno è stato ampiamente sfruttato da dittatori per la loro propaganda ma, a una attenta analisi della società attuale, è possibile capire come poco da allora sia cambiato. Là dove ci sono tanti soldi c’è infatti sempre tanto potere, e dove c’è quest’ultimo ci sono anche tanti interessi. È molto facile per i membri delle fasce più in alto nella scala sociale (come i tycoon delle multinazionali, i grandi finanzieri….) inserirsi in movimenti forse inizialmente spontanei per orientarne il percorso. Nel momento in cui si utilizzano simboli accattivanti, spesso colorati, un tono di voce imperioso, e slogan in grado di colpire una persona nella sua emotività, ecco che si è in grado coinvolgere un po’ tutti. O quasi.

A questo punto, diventa chiaro come queste tecniche di manipolazione assomiglino a quanto usato dai padroni e dai paladini dell’ideologia woke, quell’insieme di movimenti (LGBT, ANTIFA, Black Lives Matter, Fridays For Future, MeToo) che hanno messo radici un po’ ovunque in Occidente, e che spesso si servono delle multinazionali e dei giornali mainstream per diffondere le loro idee. Per rispondere a quest’ondata ideologica, alcuni rappresentanti degli ambienti conservatori della politica statunitense hanno coniato il detto Go Woke Go Broke, volto a indicare il loro boicottaggio dei prodotti venduti da quelle compagnie che appoggiano l’universo Woke.

Ma a cosa punta davvero quest’ideologia? L’obbiettivo degli Woke è sul serio quello di combattere contro ogni forma di ingiustizia sociale? O forse, sotto la retorica della “lotta per i diritti civili” si nasconde l’obbiettivo di cambiare radicalmente la vita di molti secondo l’interesse di pochi? Guardando alla realtà in maniera disincantata, appare facile notare come certe correnti di pensiero, sostenuti se non creati grazie agli enormi finanziamenti da parte delle élite finanziarie, favoriscano prima di tutto la nascita del “consumatore perfetto”. Questa espressione si riferisce a una persona che è completamente dipendente dalle grandi industrie, che non ha tempo per pensare, o per fare altro, poiché l’unica cosa che deve fare è comprare e consumare, e per questo deve continuare a produrre e guadagnare, in un ciclo che non lascia posto a nient’altro. Ma come è possibile creare questa figura?

La distruzione della famiglia

I cambiamenti sociali degli ultimi 200 anni (la rivoluzione industriale, la rivoluzione sessuale, il femminismo, il progresso tecnologico) hanno inevitabilmente rivisto e rivalutato il ruolo della famiglia. Per secoli infatti, la famiglia è stata il nucleo portante della società, e un nucleo familiare unito e coeso è sempre stato considerato il modello ideale per avere una vita felice e crescere dei figli sani. Tutto però è cambiato da quando anche le donne sono entrate nel mondo del lavoro. Quando ancora non lavoravano, le donne infatti avevano maggiore controllo rispetto al loro nucleo familiare. Una maggiore attenzione nell’educazione dei figli, da quello che imparano a scuola, a chi frequentano, alle attività che svolgono. Le donne che non lavoravano riparavano i vestiti rovinati anziché buttarli; le donne che non lavoravano compravano nelle botteghe dei loro quartieri, anziché fare affidamento ai prodotti dei supermercati. Questo garantiva un certo controllo della società e una maggiore coesione all’interno della comunità sociale.

Poi sono arrivate le rivoluzioni degli anni ’60 e ’70, che hanno avuto impatti positivi, certo, ma hanno anche distrutto il concetto tradizionale di “famiglia” e soprattutto non hanno lasciato niente a colmare quel vuoto. Ora l’educazione dei figli è interamente lasciata nelle mani della scuola e dei media, e questo cosa significa? Che chi detiene il potere può crescere i giovani come vuole. Gli affetti interpersonali stabili sono, infatti, il nemico principale da abbattere nella creazione del consumatore perfetto, perché finirebbero per distrarlo dal ciclo di produzione e consumo in cui deve restare e gli farebbero capire che una vita vissuta così, in fondo, non è vita.

La distruzione delle certezze

Da qualche anno, si stanno facendo strada gruppi di persone (attivisti, politici e in alcuni casi anche medici) che sostengono come i concetti di “maschio/uomo” e “femmina/donna” siano soltanto dei “costrutti sociali” inventati da una società oppressiva. Secondo queste persone, il genere e il sesso di qualcuno non sono infatti determinati da una realtà biologica oggettiva, ma da una sensazione “innata” e variabile da individuo e individuo. Questa ideologia, soprattutto negli Stati Uniti d’America, è stata diffusa fin tra i bambini: il fenomeno dei bambini trans è infatti sempre più comune, con psicologici e centri specialistici che accettano nel sottoporli a cure ormonali (come i bloccanti per la pubertà) nel caso in cui lamentino “malesseri esistenziali” di non specificata natura e, se i genitori si oppongono, possono incorrere a conseguenze anche legali. Oltreché alla classica accusa di “transfobia”.

Questa corrente, chiamata teoria gender, ci pone in una nuova realtà che mette in crisi quello che è da sempre il fondamento della natura e della società umane: l’oggettività del sesso biologico. Ciò che è portato avanti dall’ideologia gender si inserisce quindi in un meccanismo più ampio, subdolo, distruttivo: la distruzione delle certezze, anche di quelle apparentemente più ovvie. Che cosa significa “donna”? Che cosa significa “sano”? Che cosa significa “uomo”? Che cosa significa “bello”? Che cosa significa “valore”? Se addirittura la realtà biologica, antica come il tempo, viene messa in discussione, e tacciata di come “discriminatoria” e “tossica” diventa tutto potenzialmente dannoso e pericoloso.

Una società si fonda su dei principi, che a loro volta sono il fondamento per dei valori. Essi servono a dare ordine, a limitare gli istinti più incontrollabili delle persone. Cosa succede se però le fondamenta vengono eliminate? La società entra in cortocircuito ed ecco quindi che scoppia il caos più assoluto, dove ognuno, nel disperato tentativo di aggrapparsi a un qualche riferimento, penderà dalle labbra dei potenti per qualsiasi tipo di indicazione, non importa quanto assurda o fondamentalmente negativa. È qui che entrano in scena i cari influencer, portavoce della società consumista e sempre più digitalizzata, sempre pronti a orientare le scelte di acquisto e di pensiero, e tutti schierati dalla parte di un certo tipo di narrazione. Sarà un caso?

La distruzione delle certezze è il punto fondamentale del nuovo modello di società che stanno cercando di creare, e che, in parte, hanno già creato. Un mondo di persone sole, desolate, fragili come delle bandierine al vento…che genere di mondo può essere? Eppure potrebbe esserci però ancora un modo per sfuggire, almeno un po’ , a questo meccanismo. C’è qualcosa che ogni individuo, nel suo piccolo, nella sua vita, può fare per rendersi meno dipendente dalle grandi industrie? I nostri desideri sono veramente sempre nostri o sono, a volte, frutto di una sottile opera di persuasione? Farsi queste semplici domande potrebbe essere il primo passo per costruire la propria vita secondo i propri desideri e le proprie esigenze e non secondo quelle di altri a cui non interessa niente di noi.

Francesca Braga

Mi piace: Mi piace Caricamento...