SUMMIT DI RIAD: UN FALLIMENTO?

Hassan Nasrallah, leader del gruppo libanese Hezbollah, condanna ancora una volta lo Stato ebraico. “I grandi crimini contro Gaza mostrano lo spirito brutale e senza limiti di Israele e mostrano la vera natura di questo regime”, ha affermato durante il suo discorso alla Nazione (il secondo dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre), trasmesso in diretta tv in occasione della Giornata dei Martiri. Nasrallah ha parlato di “crimini” che Israele sta compiendo “davanti agli occhi del mondo intero” e ha avvertito che “il tempo sta scadendo per l’entità sionista e per coloro che la sostengono”. Il leader di Hezbollah ha puntato il dito anche contro gli Stati Uniti, elogiando la resistenza irachena e gli attacchi alle basi Usa, e ha mandato un messaggio a Washington: “Se volete che i fronti secondari finiscano, dovete cessare l’aggressione a Gaza”. “Aspettiamo la vittoria della Palestina e la sconfitta di Israele”, ha detto ancora Nasrallah, evidenziando che “va aumentata la pressione sul regime israeliano”.

A Riad, intanto, si è tenuto il vertice della Lega Araba e dell’Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) sul conflitto in Medioriente. Tra i protagonisti principali della riunione il presidente iraniano Ebrahim Raisi, alla sua prima visita in Arabia Saudita da quando i due Paesi hanno concordato di ripristinare i legami a marzo con la mediazione della Cina. Per Raisi, arrivato a Riad indossando la tradizionale ‘kefiah’, c’è stato anche il primo incontro con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Il presidente iraniano ha condannato le azioni di Israele a Gaza, affermando che è necessario “attivare tutti gli strumenti necessari” per fermare la “macchina sionista che sta uccidendo le persone”. Raisi ha anche formulato una serie di ‘proposte’, tra cui la richiesta affinché i governi islamici riconoscano l’esercito israeliano come “organizzazione terroristica”. Allo stesso tempo, Raisi ha chiesto un “tribunale internazionale per perseguire e punire i leader criminali sionisti e americani” per i loro “crimini contro l’umanità”. Da parte sua, il principe bin Salman ha chiesto “l’immediata cessazione delle operazioni militari a Gaza e il rilascio di tutti i prigionieri” e ha definito una “catastrofe umanitaria” quello che sta avvenendo a Gaza. Al vertice era presente anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan secondo cui a Gaza non sono necessarie “pause” ma serve un “cessate il fuoco permanente”. Il leader di Ankara ha anche chiesto l’intervento dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), per avviare un’indagine sul possesso di armi nucleari da parte di Israele. Un “cessate il fuoco immediato e senza condizioni” è quanto chiesto dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, anche lui presente a Riad, come l’emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, che ha criticato il fatto che il “mondo” sia “rimasto inerme davanti alle bombe a Gaza”. Anche per il re di Giordania, Abudllah, “non si può rimanere in silenzio su ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza”. Il portavoce di Hamas, Osama Hamdan, da Beirut, ha invitato i leader dei Paesi arabi riunitisi a Riad a concentrarsi “in primo luogo, sul fermare gli attacchi israeliani e il genocidio contro i palestinesi” e poi su un processo di pace che non sia costruito “sui bisogni di Israele” come avvenuto negli ultimi tre decenni.

Bin Salman ha dichiarato che il regno “ritiene le autorità di occupazione (israeliane) responsabili dei crimini commessi contro il popolo palestinese”, e ha fatto inserire nel comunicato finale un passaggio sui “disumani massacri” nella Striscia di Gaza chiedendo l’apertura di un’indagine per crimini di guerra contro Israele, respingendo “la legittimità della vendetta o dell’auto difesa” e denunciando “il doppio standard dell’applicazione della legge internazionale nei confronti di Israele” (notare che qui il riflesso proietta la situazione in Ucraina, dossier su cui quegli stessi Paesi hanno tenuto una linea distaccata). Sono parole molto pesanti, ma vanno inserite in quel contesto di necessità, con le collettività arabe che sin dal 7 ottobre hanno reagito per istinto in posizione anti-israeliana (posizione che il procedere degli scontri non ha ammorbidito). La lingua inglese lo definisce “posturing”, più un atteggiarsi che una postura. Tanto che poi il leader saudita ha pressato per parlare di soluzione a due Stati, superando la linea della rabbia necessaria e incontrando la posizione dei suoi ospiti riguardo al futuro post-emergenza, ma anche quella dei grandi player internazionali.

Numerosi analisti hanno manifestato opinioni divergenti riguardo al summit, ma ciò che dovrebbe catalizzare l’attenzione è il fatto che il conflitto israelo-palestinese ha fatto riemergere le contraddizioni createsi negli ultimi anni in Medioriente ed ogni paese “collaterale” al conflitto si è trovato de facto “costretto” a palesare le proprie intenzioni. La Turchia di Erdogan è certamente il paese che si pone come mediatore in quanto parte dell’Onu, nazione che in tempi “recenti” ha sicuramente vagliato e forse auspicato l’annessione all’Unione Europea, ma ora, grazie al consenso interno ed alle spiccate capacità del presidente, si pone come vero leader del mondo sunnita. L’Iran di Raisi, negli ultimi anni isolato e sommerso da critiche di varia natura (sia a livello interno che internazionale) ritrova ad essere una solida voce nello scacchiere geopolitico e rende possibile che la riapertura diplomatica con Teheran da parte del regno saudita non sia più una mossa distensiva, ma pone le basi per un dialogo duraturo. La Siria del presidente Bashar al Assad torna a sedersi ai tavoli internazionali dopo anni di isolamento, consapevole che le dure posizioni assunte verso i ribelli prima, l’Isis poi, sono ora viste sotto una luce diversa e la rielezione del maggio 2021 (con una percentuale di gradimento che si aggirava intorno al 95%) potrebbe essere riletta come un consolidamento di un governo “amico” ed uscire così dall’alone di dubbio che aleggia attorno alla figura del presidente, tanto da poter quasi assumere una posizione salvifica. I paesi che maggiormente riscontrano difficoltà sono sicuramente Egitto e Giordania: Al Sisi è consapevole delle criticità legate al territorio della Striscia di Gaza (Il Cairo ne controllò le sorti dal 1949 al 1967) e la gestione del Varco di Rafah ne è la dimostrazione; Re Abdullah, che nel suo regno ospita numerosi palestinesi e che con le origini della regina Rania ha sempre “espresso” una vicinanza, rischia di incorrere in un collasso economico-sociale se il numero di sfollati/immigrati aumentasse.

Arianne Ghersi

Note:

