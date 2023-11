GAZA, GUERRA E DINTORNI: COSA NE PENSANO I MUSULMANI ITALIANI? UN SONDAGGIO

In questi giorni su La Luce (https://www.laluce.news/2023/11/07/ecco-cosa-pensano-i-musulmani-italiani-di-gaza-israele-ed-hamas-il-sondaggio/) è stato pubblicato un sondaggio sull’opinione dei musulmani italiani su Gaza e il conflitto Israelo Palestinese.

Il dato è interessante perché coinvolge un campione di circa mille votanti, per l’81% di religione islamica, e indica il pensiero di una fetta sostanziale della popolazione del nostro paese, visto che al momento i musulmani in Italia sono circa 2 milioni e mezzo e tra questi diversi hanno anche la cittadinanza italiana, per cui votano e hanno un peso elettorale che la politica italiana non può ignorare.

Nello specifico, dai sondaggi emerge che per gli intervistati Israele è “uno stato terrorista” (per il 60,4%) e una potenza occupante (38,5%); Hamas un movimento di liberazione nazionale per il 77,9%, a fronte di un 15% che lo ritiene un partito estremista e un 7,1% che li etichetta come terroristi.

Anche gli attacchi del 7 ottobre vengono giudicati in modo diverso: il 63,6% li considera legittimi mentre il 24,3% li ritiene un’operazione militare con alcuni crimini di guerra. Solo il 12,1% li considera atti di terrorismo contro la popolazione civile.

Riguardo al Governo Italiano, come era prevedibile, la netta maggioranza (86,6%) auspica che si schieri in difesa della Palestina e un 12,6% lo vorrebbe come mediatore.

Guardando ai partiti italiani, molti non si ritengono rappresentati da nessun partito italiano (84,5%). Di quel 15,5% che invece dà risposta affermativa quasi la metà appoggiano il M5S, il 26% l’estrema sinistra di Unione Popolare, il 9,1% Italia Sovrana e Popolare di Rizzo. Solo l’1,3% voterebbe FdI, stessa percentuale di Forza Italia.

Si noti che la critica all’operato dello Stato Italiano è estesa anche agli altri paesi arabi, che solo il 2,7% ritiene adeguata. Il 42,3% la giudica insufficiente e il 55,1% addirittura li considera complici di Tel Aviv.

Da ultimo: come risolvere l’annoso conflitto tra Israele e Palestina? L’idea di due stati per due popoli, sostenuta in questo momento anche dal Governo di Roma, non raccoglie la maggioranza dei consensi ma solo del 34,5%. La maggioranza dei votanti auspica invece la fine dello stato sionista (54,8%), mentre una percentuale minoritaria (10,7%) vedrebbe con favore uno stato unico per entrambi i popoli.

Il quadro che ne esce è di una minoranza consistente ma ancora relativamente poco assimilata e che per la grande maggioranza non si riesce a identificare nei partiti politici italiani. È però del tutto evidente che lo schieramento e la condotta del Governo italiano in politica estera non può assolutamente ignorare questa componente, se non con grandi rischi in termini di sicurezza e stabilità interna.

Il rischio che i conflitti internazionali si riversino all’interno della nostra nazione è per molti versi inedito, tuttavia è impossibile non notare l’imponenza delle manifestazioni pro Palestina che si sono tenute nelle nostre città, seppure ancora minori rispetto a quelle di Parigi e Londra.

Anche alla luce di questo, il posizionamento del nostro Paese nella politica internazionale assume ancora più importanza.

Andrea Campiglio

Mi piace: Mi piace Caricamento...