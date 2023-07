FORGIARE L’ EUROPA: IL RUOLO DEL CRISTIANESIMO

L’Europa è stata plasmata e influenzata da numerose forze culturali, storiche e religiose nel corso dei secoli. Tra le principali culture che hanno contribuito a formare l’Europa possiamo ricordare quella dell’antica Grecia, considerata una delle radici fondamentali della civiltà europea. La cultura greca ha avuto un’enorme influenza sull’arte, la filosofia, la politica, la letteratura e l’architettura europee. Concetti come democrazia, filosofia, teatro e mitologia greca hanno plasmato profondamente la cultura del continente europeo occidentale. A seguire va certamente ricordato l’apporto dell’Impero Romano che ha unificato molte terre del continente dell’Europa antica lasciando un’impronta duratura sulle istituzioni politiche, sul diritto, sull’architettura, sull’urbanistica e sulla lingua. Precedentemente alla cultura romana vi erano i celti in vaste regioni dell’Europa centrale e occidentale caratterizzando paesi come l’Irlanda, la Scozia, il Galles e la Bretagna ancora oggi presenti.

A oriente del continente europeo va ricordato l’impero Bizantino, con la sua capitale a Costantinopoli, ha svolto un ruolo cruciale nella conservazione e nella trasmissione dell’eredità classica greca e romana. E fu ponte tra Europa occidentale e popolazioni del medio oriente, la cultura bizantina ha influenzato l’arte, l’architettura e la religione in Europa orientale. MA fu anche importante la cultura dell’Islam medievale, parti dell’Europa meridionale sono state per molto tempo sotto il dominio islamico. La cultura islamica ha introdotto nuove conoscenze scientifiche, matematiche, mediche e filosofiche in Europa, influenzando l’architettura, la letteratura e l’arte.

Se tutte queste culture hanno certamente influenzato l’Europa è certo che l’impatto maggiore fu per, tutto il continente, il cristianesimo; non solo come forza religiosa ma anche fattore di trasformazione sociale, sviluppo culturale e unificazione politica. Il cristianesimo ha avuto origine nel contesto del primo secolo nella regione della Palestina, guadagnando rapidamente seguaci si è diffuso in tutta Europa. Il cristianesimo ha avuto un impatto significativo sulla politica e sulla società europea e il ruolo della Chiesa come istituzione politica e religiosa influenzando la legislazione, l’etica sociale e la formazione dei valori fondamentali che hanno plasmato le strutture sociali nell’Europa medievale sino ai giorni nostri. In tutte le forme d’arte dei secoli precedenti possiamo ritrovare il ruolo centrale del cristianesimo, dalle opere d’arte religiose, alle sculture come alle cattedrali per non dimenticare nella l’impatto nella letteratura.

Si può semplicemente sostenere che grazie al cristianesimo l’Europa ha avuto le prime università, ha conservato i testi classici formando tramite scuole di ispirazione cristiana generazioni di intellettuali e pensatori. L’importanza del cristianesimo in Europa è innegabile. La sua diffusione e influenza hanno modellato la storia, la cultura e la società europea nel corso dei secoli. Dall’arte all’architettura, dall’educazione alla politica, il cristianesimo ha lasciato un’impronta indelebile nella civiltà europea.

Comprendere l’importanza del cristianesimo in Europa significa apprezzare l’eredità e le influenze che ancora oggi ci accompagnano.

Fabrizio Fratus

