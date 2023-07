FORMAZIONE E COMPETENZA: L’ UNIVERSITA’ D’ESTATE

L’1-2 Settembre torna l’Università d’Estate promossa dall’Associazione Identità Europea giunta alla XXVIII° edizione; si svolgerà a Rimini e prevede come tutti gli anni, accanto alla solida platea degli Iscritti, un buon numero di borse di studio per giovani studiosi: nel corso dei decenni si sono avvicendati come borsisti molti giovani provenienti da varie formazioni e da diversi paesi europei.

Nata come un momento di confronto culturale senza le “ingessature” proprie del mondo accademico italiano, l’Università d’Estate di Identità Europea ha trovato e potenziato la propria fortuna nella sua prerogativa di fare dell’approfondimento culturale senza cadere nello sterile intellettualismo ma cercando di spronare i partecipanti, per la maggioranza giovani universitari e ricercatori, al porsi domande e a cercare risposte senza costrizioni ideologiche. Il pensare senza dogmi più o meno fondati è molto difficile perché tutti noi siamo nati e cresciuti in contesti culturali e politici e tutti i giorni siamo “lambiti” da suggestioni culturali o pseudo tali che ci condizionano. Spogliarsi da questi condizionamenti è la prima grande battaglia con noi stessi. La frattura tra immagine sociale e quella individuale è l’inizio di un risveglio della coscienza.

Nel corso degli anni hanno partecipato indubbiamente i migliori esponenti della cultura italiana non allineata e tutti hanno rispettato le “regole del gioco”, cioè cercando di ritornare a quell’arte della maieutica, persa in gran parte delle aule universitarie, e che invece nell’Università d’Estate è elemento essenziale. Altro aspetto fondamentale è l’interdisciplinarietà: si parte sempre da una prima parte dedicata all’impostazione teoretico-filosofica per poi giungere all’analisi di temi specifici. Nulla di ciò che accade è privo di un’origine teorica.

Quest’anno il Corso è dedicato al tema Senza più paure. Le sfide che ci attendono e la rinascita di una nuova partecipazione, e si alterneranno nella docenza Andrea Zhok, Aldo R.Vitale, Giovanni Frajese, Aldo Ferrari, Gioia Ghezzo, Gianandrea Gaiani, Federico De Renzi, Giacomo Gabellini e Marcello Foa.

I docenti provengono da posizioni e da formazioni completamente diverse e per molti versi opposte, e proprio per questo è sempre molto interessante capirne percorsi e strumenti utilizzati per giungere alla critica dei sistemi culturali, economici e geopolitici attuali.

Per visionare il Programma completo del Corso, per iscriversi, per informazioni, scrivere a: segreteria@identitaeuropea.it (e/o vedere www.identitaeuropea.it) .

Rimini, 10 luglio 2023 – M.C.C.

