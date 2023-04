12 sono gli apostoli, 12 sono i segni zodiacali, 12 sono le tribù di Israele, 12 le stelle sulla corona della Madonna.

Ma 12 sono anche il numero dei nervi cranici, il numero delle coppie di costole, 12 le vertebre dorsali. 12 è il numero atomico del magnesio. Complotto del Corpo Umano e della Chimica contro di NOI!

Cristo muore sulla Croce perché il 25 dicembre il Sole è vicino alla Croce del Sud e quindi il Sole muore sulla Croce e poi risorge in Primavera.

Insomma, finora si è detto che Gesù NASCE il 25 Dicembre, non muore! E comunque, la costellazione Croce del Sud è stata scoperta effettivamente come non facente parte della Costellazione del Centauro solo nel 1516.

L’era dell’acquario: Mt 28:20 – Lc 22:10

La nascita di Gesù corrisponde con l’inizio dell’Era dei Pesci (“Ovviamente” perchè Gesù è simbolicamente rappresentato come un Pesce! Ah, ma che studiate a fare simbologia!!), c’è un errore di traduzione dal greco, secondo P.J., in quanto Gesù dice: “Sono con voi fino alla fine dell’Era”. L’indicazione di Gesù ai discepoli in Luca 22:10 su dove si celebrerà la Pasqua indica un uomo con una brocca, cioè la costellazione dell’Acquario. Quindi la morte di Gesù indica l’ingresso nell’Era dell’Acquario. New Age, new Age come se piovesse! http://www.cattonerd.it/2014/04/29/zeitgeist-grande-bufala-mai-raccontata/>

