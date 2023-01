LE INTERVISTE TALEBANE: TEOFILO

Buongiorno Teofilo, è un piacere averla qui con noi presso la redazione del Talebano. Prima di parlare del suo libro ci dica qualcosa di più su di lei.

Buongiorno e grazie per questa opportunità. Mi chiamo Teofilo e sono uno scrittore e Spiritual Coach. Mi occupo di crescita personale e spirituale dal punto di vista biblico e cristiano. Vivo nei pressi di Milano e fin da piccolo sono stato interessato alla spiritualità e ad imparare cose nuove. Ero un bambino molto curioso e questa curiosità mi è rimasta durante lo sviluppo portandomi a leggere e studiare molto. Le considerazioni e gli appunti prodotti negli anni hanno portato il frutto della scrittura. Infatti, circa due anni fa ho sentito sempre di più il bisogno di condividere con gli altri ciò che leggevo e che consideravo. Eccomi adesso a svolgere il lavoro che amo e ad aiutare quante più persone a vivere la loro vita migliore.

Come si intitola il suo libro?

Il libro recentemente terminato e che in questa sede presento si intitola “Rinnova la tua mente – è il pensiero quotidiano che decide il tuo destino”.

Interessante. Ma cosa significa “Rinnovare la mente?”

Il rinnovamento della mente è la tecnica che insegno e che caratterizza il mio operato. In realtà non l’ho inventato io questo termine, ma si trova nella Bibbia, nello specifico nella lettera di San Paolo ai Romani, dove l’apostolo invita a “rinnovare la mente” conformandola alla Parola e alla volontà di Dio. Il rinnovamento della mente che insegno e pratico consiste proprio in questo: sostituire le idee, i concetti e le credenze errate presenti nella mente delle persone, dovute alla tradizione, all’istruzione, alle usanze o all’educazione ricevuta, con i pensieri, i concetti e le credenze corrette della Parola Dio. Solo così sarà possibile vivere la vita migliore, quella vita felice, sana, prospera che Dio ha preparato per ognuno di noi.

Che tipo di percorso propone ai lettori attraverso la lettura di Rinnova la tua mente?

Un percorso che in realtà dura quanto la vita stessa. Un nuovo modo di vivere, nuove e sane abitudini che porteranno il lettore, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno, a migliorare la sua vita sotto ogni aspetto dalla salute, alle finanze, alle relazioni, alla vita coniugale, dal rapporto con gli altri al lavoro.

Il libro e strutturato in tre parti: nella prima fornisco alcune nozioni tecniche su come è formata la mente umana, come si formano i concetti e come si processano i pensieri; nella seconda parte affronto il tema della gestione della mente, del fatto che può essere gestita e do qualche suggerimento su come farlo in maniera efficace. Nella terza ed ultima parte illustro come iniziare concretamente il percorso di rinnovamento della mente e quali fattori eliminare per far si che tale percorso non sia viziato da fattori nocivi.

Sta lavorando a qualche nuovo progetto?

Certamente. Un nuovo libro che uscirà quest’anno e dei podcast ascoltabili presso le più diffuse applicazioni di audio come Spotify o Audible, che aiuteranno le persone nel processo di rinnovamento della mente e ad adottare nuove e sane abitudini vincenti.

Colgo l’occasione per invitare gli amici lettori a seguire le mie pagine social facebook e instagram, dove verranno pubblicate di volta in volta tutte le novità.

Redazione