A PAVIA C’E’ CHI NON MOLLA: GIU’ LE MANI DAI BAMBINI!

Il gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia esprime fortissima perplessità circa le iniziative appoggiate dal comune di Pavia che prevedano “alfabetizzazione LGBT” o insegnamenti riguardanti “orientamento sessuale e identità di genere” a bambini di scuole elementari e medie.

Riteniamo che questo genere di politiche non appartengano e non apparterranno mai ad amministrazioni di centrodestra, ancor più se sostenute da Fratelli d’Italia che, anche in ragione del larghissimo mandato popolare ricevuto, non può esimersi dal ribadire e perpetuare l’importanza dei propri valori fondanti a qualsiasi livello di governo.

Invitiamo qualunque amministratore pensi di portare avanti, per l’ennesima volta, queste iniziative anche in nostro nome, a cambiare schieramento politico ed unirsi alle sinistre.

Come gruppo chiediamo un immediato confronto al Sindaco e all’assessore Longo, riservandoci successive valutazioni.

Ribadiamo il nostro NO al gender nelle scuole e SI alla libertà educativa delle famiglie.

Giù le mani dai bambini

Angelo Rinaldi