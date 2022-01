GIOVANI, PREPARATI, IDENTITARI: RITORNA “EMPIREO”

“Sentinella, quando finisce la notte?

Dimmi, quanto manca all’alba?”

Dopo una pausa imposta dalla situazione generale, il prossimo sabato 22 gennaio a Milano può finalmente tornare Empireo, che giunge così alla terza edizione.

Nato come campo per le realtà identitarie giovanili del Nord Italia, Empireo in questi anni si è andato sempre più strutturando come luogo di dibattito ed elaborazione culturale, in una realtà dove occasioni simili sono piuttosto rare.

Già il nome è un’indicazione programmatica: Empireo, ovvero il termine con cui nella Commedia Dantesca si indica il cielo delle stelle fisse, che non si muovono e non sono coinvolte nel moto delle sfere celesti.

Allo stesso modo Empireo vuole essere l’occasione, in un mondo sempre più liquido e fluido, di ribadire l’esistenza di “stelle fisse”, ovvero di valori immutabili e superiori al relativismo etico e morale dilagante.

Il programma di questa edizione si articola in tre parti e ha un preciso focus: la ricostruzione dei legami tra la politica e i giovani, soprattutto alla luce delle recenti elezioni amministrative, dove si è visto un astensionismo dilagante tra le fasce anagrafiche più basse, soprattutto nell’elettorato che si potrebbe definire “di destra”.

Questa edizione di Empireo si articolerà perciò su tre incontri: il primo, tra giovani e amministratori locali, punta proprio a ricostruire un rapporto tra questi e la politica di territorio; il secondo avrà come tema l’Ecologia, uno dei temi che riscuote un forte interesse tra gli elettori più giovani ma che di fatto è ormai un ostaggio ideologico della sinistra, sebbene in realtà la sensibilità ambientale abbia solide e profonde radici anche a Destra; da ultimo, la conclusione sarà affidata a una tavola rotonda di confronto tra diverse realtà giovanili politiche, sindacali e universitarie.

L’idea è, dopo questa lunga notte che stiamo ancora attraversando, di iniziare un cammino verso una nuova alba.

Andrea Campiglio

PROGRAMMA DELLA GIORNATA: