UN TALEBANO AL MUNICIPIO 6: ROBERTO MALOSSI

ROBERTO MALOSSI

AL MUNICIPIO 6 (Lorenteggio, Barona)

Sono nato a Milano quasi 40 anni fa e come buona parte dei Milanesi amo la mia città e la mentalità dei suoi cittadini.



Sono cresciuto nel Municipio 6 dove ho svolto tutto il mio percorso di studi, dall’asilo fino all’università nella quale mi sono laureato in Scienze della Comunicazione.

Ho poi continuato a vivere Milano e il mio quartiere quotidianamente, visto che nel Municipio 6 ha sede la mia società di eventi e comunicazione, la mia famiglia, molti miei amici e l’asilo che ha frequentato mia figlia.

La mia attività imprenditoriale nel settore degli eventi, del turismo e della comunicazione mi ha permesso di intraprendere numerosi progetti, conoscere persone di ogni età, cultura e professione e ho avuto la fortuna di visitare diversi paesi esteri, comprendendo sempre di più i punti di forza che hanno permesso lo sviluppo della nostra città, ma anche i punti di debolezza che determinano i suoi limiti.

Negli anni del liceo, il Vittorini di via Donati nel quartiere Lorenteggio, ho maturato un interesse per la politica e ho fondato con degli amici un gruppo vicino alle posizioni di Alleanza Nazionale poi confluito nella sezione universitaria del partito, che aveva all’epoca come referente giovanile Giorgia Meloni.



Negli anni a venire il nostro gruppo ha continuato ininterrottamente la sua attività con un nome: Il Talebano.

Negli ultimi 20 mesi, le reazioni di politica e media alla crisi Covid 19 hanno spinto e continuano a spingere il mondo in una direzioni pessima e i valori che hanno ispirato la passione dei primi anni della mia attività politica, ancora accesi nel mio spirito, si sono infuocati.

Qualche anno di vita e di esperienze in più mi dissuadono dal cambiare il mondo intero come quando avevo 16 anni, ma sono certo di poter dare un contributo a migliorare la nostra città.

Mi presento quindi alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre per il Municipio 6, dove metterò a disposizione tempo, voglia di fare, passione, esperienza e anche tuoi suggerimenti.

Sul mio sito trovi le mie idee e una sezione per inviare le tue:

www.robertomalossi.it