UN TALEBANO AL MUNICIPIO 2: FRANCESCO RIGNANESE

FRANCESCO RIGNANESE

MUNICIPIO 2 ( VIALE MONZA – CENTRALE – PORTA NUOVA – CRESCENZAGO )

Mi chiamo Francesco Algeri Rignanese e come tanti sono un milanese d’importazione. Sono nato a Città di Castello in Umbria e dopo aver frequentato i due anni di ginnasio nel liceo classico della mia città natale, nel 2012 mi sono trasferito a Milano per frequentare la Scuola Militare Teulié. A seguito del diploma mi sono iscritto alla facoltà di giurisprudenza dell’Università di Milano Bicocca dove sto completando il mio percorso di studi.

La mia militanza politica inizia tra i banchi del ginnasio, si interrompe durante il periodo del collegio e riprende con l’università. In questi anni mi sono impegnato nel mondo dell’associazionismo studentesco e della promozione culturale, in associazioni di beneficenza e nella politica sul territorio.

Ho deciso di candidarmi come consigliere al municipio 2 perché considero la partecipazione dell’individuo in politica come elemento imprescindibile per lo sviluppo e l’accrescimento della comunità.

In una città sempre più appiattita su presunti standard internazionali, in cui imperativi ideologici pervadono le scelte dell’amministrazione a discapito delle reali esigenze dei cittadini, in una città in cui si è resa periferia la persona in favore di “grandi progetti” che sono poco più di scintillanti vetrine, vorrei contribuire riportando la persona e le comunità al centro del dibattito e dell’agire politico, al livello amministrativo più vicino ai territori, quello dei municipi.

Degrado e insicurezza sono patologie che si curano restituendo gli spazi ai cittadini con proposte che incentivino l’incontro e l’aggregazione, attraverso l’intervento diretto dell’amministrazione e il coinvolgimento delle attività di vicinato.