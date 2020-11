Turchia e Albania, vista da un musulmano

In riferimento all’attuale situazione cui è sottoposta la Turchia è certamente, la volontà di formare L’ Unione Islamica Turca, non per niente si vedono già alleanze in via di formazione, con chiaramente il proseguimento dell’impero ottomano in realtà mai caduto ma detta oggi Repubblica di Turchia. Attualmente questa unione fra queste nazioni è l’unica soluzione a livello mondiale affinché la pace torni sovrana fra i popoli, e questa è una assoluta necessità, per contrastare il vero estremismo che è la finta democrazia che altro che guerre povertà distruzione inquinamento sempre a favore solo della casta, creando anche da decenni infelicita’ e discordia fra le religioni monoteiste… l’Islam ed il Corano sono la soluzione … la Sharia vera impone uguaglianza fra i popoli con libertà di culto ed accettazione di ogni singolo individuo sulla terra con fratellanza ed amore. Niente più estorsioni ne sprechi in armi e guerre ma il solo obbiettivo di riportare il paradiso sulla terra con arte, bellezza, cultura ed ancora amore e fratellanza reciproca. Così è stato l’impero ottomano per quasi 800 anni dove tante nazioni volevano farne parte per onestà e giustizia che regnavano sovrane in nome di Dio creando bellezze che ancora oggi hanno un fascino spirituale unico al mondo, per chi può vedere con gli occhi del cuore.. Che Dio Voglia.!

Finisco con il dire che il presidente Erdogan è non solo un gran presidente riconosciuto da molti stati islamici come il loro presidente è un grande Credente che osserva esattamente gli insegnamenti del Corano dove non c’è nessuna forma di violenza e non solo impone l’aiuto verso qualsiasi forma di vita sia essa musulmana o no, ma un uomo che si prostra davanti a Dio con timore che non teme niente se non Dio … queste sono le persone giuste credenti sincere … e che fino ad oggi la Turchia ha aiutato molti stati con vagonate di scatole per COVID 19, ha creato villaggi interi in Turchia organizzati di tutto e di più incluse scuole ed insegnanti per i profughi siriani circa 6 milioni di vite, senza ricevere tutti gli aiuti accordati dall’Europa, ha fatto rientrare molti siriani nelle loro terre, sta combattendo contro PKK Isis e tutti gli altri gruppi terroristici creati oramai sappiamo tutti da chi è perché, subito pronti ad aiutare i Greci nell’ultimo terremoto che ha coinvolto entrambe le nazioni, altra notizia di oggi cessata la guerra fra Azeri ed Armeni, con aiuto sempre della Turchia e dei rapporti di rispetto verso la Russia e Putin … potrei continuare l’elenco …. ma finisco con dire anche del benessere e della crescita della Turchia esempio aeroporto nuovo ad Istanbul, creato autovetture elettriche marca ToGG e non solo un grande esercito pronto ad aiutare chi ha bisogno e dalla parte dei popoli e dei più deboli, villaggi interi in festa quando arriva l’esercito turco … che Dio protegga il popolo Turco ed il suo Presidente …

Claudio Alessio