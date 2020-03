SIAMOVITTIMEDELLOSTATO

UNIONE NAZIONALE VITTIME

DENUNCIA

-che nonostante fosse stato dichiarato, in data 31 gennaio 2020, dal Presidente del Consiglio lo stato di emergenza sanitaria per la durata di sei a seguito della nota epidemia COVID. 19 non sono state poste in essere le manovre sanitarie necessarie ad evitare il decesso di migliaia di cittadini , VITTIME DELLO STATO;

-che i decessi potevano essere evitati o quantomeno contenuti mettendo nell’immediatezza in sicurezza le persone a rischio,anziani e cittadini con gravi patologie e proteggendo tutti gli operatori sanitari;

-che la classe medica e tutti gli operatori del settore sono stati abbandonati a sé stessi , senza alcuna tutela: non hanno avuto adeguate protezioni al contagio, non sono stati sottoposti al Tampone diagnostico, sono stati sottoposti a turni intollerabili e lasciati soli a portare per sempre il peso di decidere chi salvare ;

– che non vi sono stati interventi programmati nei confronti dei senza tetto e di tutte le persone con lavori precari;

– che viene , spudoratamente, addebitata alla cittadinanza, la responsabilità del propagarsi dei contagi e conseguentemente dei decessi, mentre ciò è conseguenza diretta di errori del nostro governo errori che stiamo pagando con la vita, con la privazione della libertà e con un disastro economico senza eguali;

– che ormai da più parti ci sta arrivando il grido di aiuto di chi ha perso un parente, di chi non avrà più il lavoro e non volendo voltare la faccia la nostra associazione

Si IMPEGNA

oltre che, a portare avanti una battaglia comune tramite i propri legali, a fornire ascolto e supporto a tutte le vittime innocenti di un sistema fallace e a raccogliere tutte le segnalazioni degli operatori sanitari, che i diritti costituzionali fondamentali sono stati soppressi e che si impone un rallentamento di tali misure essendo allarmanti tali iniziative rispetto all’assenza di una precisa indicazione dei tempi di revoca e risultando inaccettabile l’aggiramento degli strumenti di garanzia attraverso un sistema di proroghe

PAOLA RADAELLI

Presidente Unione Nazionale Vittime