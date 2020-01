UN TERRORISTA E' ANZITUTTO UN VIGLIACCO

Stanotte l’ Iran ha attuato le prime rappresaglie. Nel frattempo abbiamo ancora alcune considerazioni sull’ omicidio del generale.

Soleimani era anzitutto un combattente; ieri è iniziata la delegittimazione del Soleimani uomo, una delle figure più importanti dell’unica teocrazia attiva al mondo.

In quanto cristiani siamo convinti che coloro che difendono una visione trascendentale della vita e si oppongono strenuamente alla cultura della morte esistente nel cosiddetto occidente, possano essere nostri alleati.



Il rispetto dei popoli è sacrosanto: i morti in battaglia vanno rispettati e non oltraggiati. Soprattutto quelli che con austerità hanno vissuto combattendo per il loro paese. Soprattutto quelli uccisi con azioni vigliacche e non in combattimento.



Noi difendiamo la cultura europea nata dalla fusione della filosofia greca e dal cristianesimo, rigettiamo l’odio e la violenza vigliacca che dall’inizio della modernità (rivoluzione industriale) ha portato l’uomo a essere pavido in battaglia, preferendo uccidere suoi simili (uomini, donne e bambini) senza il coraggio di guardarli in faccia. Magari con bombe lanciate da centinaia di metri dal cielo o addirittura con armi chimiche e altre ingegnose macchine di morte.



L’onore degli uomini si vede anche dal coraggio e dalla forza con cui vivono le loro scelte.

Fabrizio Fratus